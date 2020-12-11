واشنطن: قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي
وكالات:
دانت الولايات المتحدة قرار البرلمان الإيراني، بزيادة تخصيب اليورانيوم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي.
وأضاف أنه في حال طبقت إيران القرار سيرتفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى خطير.
وتابع بومبيو أن إيران لم تقدم أي ذريعة تقنية ذات مصداقية لعملية التخصيب.
وأكد بومبيو أن تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تصعيدا خطيرا يقرب طهران من امتلاك سلاح نووي.
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