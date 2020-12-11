‏واشنطن: قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي

وكالات:

دانت الولايات المتحدة قرار البرلمان الإيراني، بزيادة تخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي.

‎‏وأضاف أنه في حال طبقت إيران القرار سيرتفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى خطير.

‎‏وتابع بومبيو أن إيران لم تقدم أي ذريعة تقنية ذات مصداقية لعملية التخصيب.

‎‏وأكد بومبيو أن تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تصعيدا خطيرا يقرب طهران من امتلاك سلاح نووي.