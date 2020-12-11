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‏واشنطن: قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي

07:27 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
‏واشنطن: قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي

البرلمان الإيراني

وكالات:
دانت الولايات المتحدة قرار البرلمان الإيراني، بزيادة تخصيب اليورانيوم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي.
‎‏وأضاف أنه في حال طبقت إيران القرار سيرتفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى خطير.
‎‏وتابع بومبيو أن إيران لم تقدم أي ذريعة تقنية ذات مصداقية لعملية التخصيب.
‎‏وأكد بومبيو أن تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تصعيدا خطيرا يقرب طهران من امتلاك سلاح نووي.

البرلمان الإيراني إيران مايك بومبيو

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