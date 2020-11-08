آبي أحمد يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش
01:58 م الأحد 08 نوفمبر 2020
(وكالات):
أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، قرارًا بإقالة وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو، ورئيس جهاز المخابرات والأمن الوطنى الإثيوبى، ديميلاش جبريميشيل، وقائد الجيش، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.
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