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الرئيس الإيراني: نتمنى عودة الإدارة الأمريكية المقبلة إلى التزاماتها

10:09 م السبت 07 نوفمبر 2020
الرئيس الإيراني: نتمنى عودة الإدارة الأمريكية المقبلة إلى التزاماتها

حسن روحاني

طهران - (د ب أ)

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود إلى جميع التزاماتها، حسبما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قال روحاني، "إن الشعب الايراني وخلال السنوات الثلاث الماضية كان يعاني من الإرهاب الاقتصادي إلا أنه تصدى له بكل مقاومة وصبر وبسالة، مؤكدا أن الشعب سيستمر في طريق المقاومة والصبر لدفع الطرف الآخر لامتثال القوانين الدولية".

وأضاف روحاني: "نأمل أن تكون الأوضاع على نحو يدرك فيه فارضو العقوبات أن طريقهم خاطئ ولن يحققوا أهدافهم بأي شكل من الأشكال، وأن تكون تجربة الأعوام الثلاثة الأخيرة درساً لهم حتى تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود إلى جميع تعهداتها ويلمس شعبنا نتيجة صبره ومقاومته".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

حسن روحاني الرئيس الإيراني الإرهاب طهران الانتخابات الأمريكية

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