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ولي عهد أبو ظبي يهنئ جو بايدن على فوزه بالرئاسة الأمريكية

10:10 م السبت 07 نوفمبر 2020
ولي عهد أبو ظبي يهنئ جو بايدن على فوزه بالرئاسة الأمريكية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

وكالات:

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جو بايدن، المرشح الفائز بالانتخابات الأمريكية، ونائبته كامالا هاريس، بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب بايدن، عن امتنانه للشعب الأمريكي لاختيارهم له.

وقال بايدن في تغريدة، اليوم السبت "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".

وأضاف "سنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد جو بايدن

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