الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف

عدن - (أ ش أ):

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم السبت مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر، منها قرية الأشراع، في مديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف، وسط خسائر فادحة لميليشيا الحوثي وإجبارها على الفرار.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش أصبحت تشرف على شعب الراهنة القريب من سوق الثلوث المحوري، وهو ما يعد السيطرة ناريًا على مواقع أخرى تابعة للميليشيا الحوثية، مشيرًا إلى سقوط العشرات من الحوثيين بين قتلى وجرحى.

وأشار المصدر إلى تنفيذ أبطال الجيش كمين محكم استهدف مجموعة من عناصر الميليشيا شرق بئر المرازيق في محافظة الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا، وتدمير عربة تابعة لها.

وترابط قوات الجيش اليمني شرقي بئر المرازيق على تخوم مدينة الحزم مركز المحافظة، والذي وصلت إليه بعد التحام عدة محاور، وبعد أن أوقفت الميليشيات الحوثية التي أصبحت في موقع الدفاع عن مواقعها.