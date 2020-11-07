وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
القاهرة- أ ش أ:
أدلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار - في تصريح اليوم - أن انتخابات مجلس النواب تُجرى في ظل إجراءات احترازية ووقائية، وتدل على المناخ الديمقراطي المتميز الذي تتمتع به مصر.
ووجه عبدالغفار الدعوة لجميع الناخبين الذين يحق لهم التصويت بضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية، مع الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حفاظًا على سلامتهم.
واطمأن الوزير على الالتزام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين، والحفاظ على مسافات كافية بين الناخبين خارج اللجان الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي.
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