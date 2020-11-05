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تركيا: زلزال مرتقب قد يدمر أكثر من 45 ألف مبنى في إسطنبول

08:34 م الخميس 05 نوفمبر 2020
تركيا: زلزال مرتقب قد يدمر أكثر من 45 ألف مبنى في إسطنبول

زلزال

أنقرة - (أ ش أ):

أفادت وكالة التخطيط في بلدية إسطنبول الكبرى بأن ما لا يقل عن 45 ألف مبنى سيتضرر في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر الذي توقعه خبراء الجيولوجيا.

وأوضحت الوكالة - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه في حال وقوع الزلزال دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجة، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة وجسيمة في 194 ألف مبنى آخر.

ولفتت الوكالة إلى أن الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية، مشددة على ضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة، وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر.

يذكر أنه في 30 أكتوبر الماضي وقع زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" (سيفريهسار) بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا، أدى لخسائر مادية وبشرية كبيرة.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال تركيا اسطنبول

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