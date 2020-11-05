تراجع طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا بأقل من التوقعات

واشنطن - (د ب أ):

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر الماضي، بأقل من توقعات المحللين.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 751 ألف طلب، بتراجع قدره 7000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، والذي وصل إلى 758 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات الأسبوع الماضي إلى 732 ألف طلب، مقابل 758 آلاف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 787 طلبا بتراجع قدره 4000 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط 791 ألف طلب.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 538 ألف طلب، ليصل إلى 285ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 24 أكتوبر الماضي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 827250 طلبا، ليصل إلى 8 ملايين و5ر244 ألف طلبا، مقابل 9 ملايين و71750 طلب في الأسبوع السابق عليه.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل البيانات الشهرية للوظائف الأمريكية، حيث يتوقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف بحوالي 600 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 661 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي. كما يتوقعون تراجع معدل البطالة من 9ر7 في المئة إلى 7ر7 في المئة خلال الفترة نفسها.