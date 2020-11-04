خدمة البريد الأمريكية: سلمنا كل الأصوات إلى مراكز الفرز في الولايات
وكالات
أكدت خدمة البريد الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أنها انتهت أمس من تسليم كل الأصوات عبر البريد إلى مراكز الفرز في الولايات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
واشتكى المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية من الظلم الذي تعرض له.
ونشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "كنت متفوقا الليلة الماضية، بقوة، في الكثير من الولايات الحاسمة، لكن الديمقراطيون سيطروا".
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "بعد ذلك، واحدة تلو الأخرى، بدأت تختفي مع ظهور بطاقات اقتراع مفاجئة واحتسابها، غريب جدا، وقد أدرك المشرفون على الانتخابات ذلك، خطأ تاريخي"، على حد تعبيره.
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