أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الصومال يستدعي سفيره في نيروبي ويطالب السفير الكيني بمغادرة البلاد

08:47 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الصومال يستدعي سفيره في نيروبي ويطالب السفير الكيني بمغادرة البلاد

أحمد عيسى عوض وزير الخارجية الصومالي

مقديشو - (أ ش أ):
استدعت وزارة الخارجية الصومالية سفيرها لدى كينيا محمود أحمد نور ترسن، وطالبت في الوقت ذاته السفير الكيني في مقديشو لوكاس تومبو بمغادرة البلاد.
وقال الأمين الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد علي نور، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين، إن البلاد اتخذت هذا القرار حفاظا على سيادتها الوطنية.
واتهمت الحكومة الفيدرالية الصومالية، كينيا بممارسة الضغوط على رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام؛ لتنفيذ أجنداتها السياسية وعرقلة الاتفاقية المبرمة بشأن الانتخابات المقبلة، متهمة إياها بخرق الأعراف الدبلوماسية للدول المجاورة.
وشدد المسؤول الصومالي على أن بلاده لن تقبل على الإطلاق كل ما يمس سيادتها ويلحق الضرر بأمنها.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الصومالية محمود أحمد نور ترسن كينيا الصومال

الخبر التالى:

تركيا تفرض حظر تجول في محاولة للحد من تفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النائب العام: مرتكب واقعة قتل "ريجيني" مجهول حتى الآن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا