تركيا تفرض حظر تجول في محاولة للحد من تفشي كورونا

إسطنبول - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا ستشدد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وستفرض حظر تجول ليلي وقيود على العمر في وسائل النقل العام، لمواجهة الارتفاع الحاد في أعداد المصابين.

وسيبدأ حظر التجول يوم الجمعة الساعة 9 مساء وينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين. ومع ذلك، سيتم فتح متاجر السوبر ماركت في أوقات معينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه خلال الأسبوع، سيكون هناك أيضًا حظر تجول مسائي بين الساعة 9 مساء و5 صباحًا.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يتم السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو تقل عن 20 عامًا باستخدام وسائل النقل العام، ولن تكون هناك احتفالات بالعام الجديد. وستسمح السلطات فقط لما يصل إلى 30 شخصًا بحضور مراسم الجنازات. وسيتم تطبيق هذه الإجراءات اعتبارا من غد الثلاثاء.

ومثل العديد من الدول، تشهد تركيا قفزة في حالات الإصابة الجديدة مؤخرًا.

وتسجل تركيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة حاليا نحو 30 ألف إصابة مؤكدة يوميا. وتشكك الجمعية الطبية التركية في الأرقام الحكومية، وتقدر أن هناك ما لا يقل عن 50 ألف حالة جديدة يوميا. كما حذرت الجمعية اليوم الاثنين من أن مستشفيات الدولة ممتلئة بما يتعارض مع تصريحات الحكومة بأن 70٪ من أسرة العناية المركزة مشغولة.