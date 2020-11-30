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البرهان يبحث مع بومبيو هاتفيا ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب

06:04 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
البرهان يبحث مع بومبيو هاتفيا ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب

عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):
بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، الترتيبات المتصلة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من وزير الخارجية الأمريكي، تناول العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف مجلس السيادة أن الاتصال تناول ما تشهده جمهورية أثيوبيا من أحداث، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الفتاح البرهان قائمة الإرهاب السودان مايك بومبيو

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