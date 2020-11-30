باكستان تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

إسلام أباد- (د ب أ):

أطلقت باكستان اليوم الاثنين حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لتغطية فجوة المناعة على مدى الأشهر الماضية نتيجة للاضطرابات المرتبطة بوباء كورونا في برنامج القضاء على المرض.

وسوف تشمل حملة التحصين التي تستمر خمسة أيام، وهي ثالث حملة وطنية من نوعها حتى الآن هذا العام، تطعيم أكثر من 39 مليون طفل دون سن الخامسة.

وقال الدكتور فيصل سلطان، المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصحة الوطنية: "نحن مصممون على سد فجوة المناعة لدى الأطفال، والتي اتسعت للأسف نتيجة تعطيل الخدمات الأساسية بسبب جائحة كوفيد-19".

وسوف ينتقل نحو 285 ألف فرد من الفرق الطبية العاملة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال إلى المنازل لتطعيم الأطفال، مع مراعاة الإرشادات الصارمة للوقاية من كورونا.

وذكرت الاحصاءات الرسمية أنه تم تسجيل إجمالى 81 حالة شلل أأطفال حتى الآن هذا العام.

وبدأت باكستان برنامج مكافحة شلل الأطفال في عام 1994، لكن الفرق الصحية تعرضت للإعاقة مرارا وتكرارا في عملها بسبب حوادث العنف على يد المتطرفين.

كما تواجه الحملة التي تمولها الأمم المتحدة لتطعيم الأطفال معارضة من المحافظين المتدينين، الذين يعتقدون أن اللقاح، الذي يتم إعطاؤه على عدة جولات، يهدف إلى إصابة الأطفال المسلمين بالعقم.