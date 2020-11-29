أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب بتجميد نتائج الانتخابات في الولاية

02:19 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب بتجميد نتائج الانتخابات في الولاية

دونالد ترامب

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، دعوى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الانتخابات، وفق العربية.
رفضت محكمة استئناف أمريكية الطعن الذي تقدم به ترامب.
وطالب ترامب في دعوته تجميد قرار قضائي بالمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
وفاز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بنتيجة الانتخابات الأمريكية في الثاث من نوفمبر الجاري.​

دونالد ترامب تجميد نتائج الانتخابات المحكمة العليا بنسلفانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا