المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب بتجميد نتائج الانتخابات في الولاية

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، دعوى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الانتخابات، وفق العربية.

رفضت محكمة استئناف أمريكية الطعن الذي تقدم به ترامب.

وطالب ترامب في دعوته تجميد قرار قضائي بالمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

وفاز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بنتيجة الانتخابات الأمريكية في الثاث من نوفمبر الجاري.​