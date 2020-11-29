مقتل 40 شخصًا في هجوم مسلح شمال شرقي نيجيريا

نيجيريا - (أ ش أ)

لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم، مساء أمس السبت، جراء هجوم شنه مسلحون في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصادر أمنية، لم تكشف عن هويتها، القول إن: "الهجوم وقع اليوم في منطقة جيري ذاتية الحكم، حيث اعتدى مسلحون مجهولون على عمال مشتغلين بحصاد الأرز، ما أدى إلى مقتل 40 شخصا على الأقل، وبدأت السلطات تحقيقاتها في الواقعة".

وتنشط جماعة بوكو حرام المتطرفة، في نيجيريا، وتقف وراء معظم الهجمات المسلحة في المنطقة، وذلك في إطار الرد على حملة عسكرية تخوضها ضد الجماعة قوات نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.