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مقتل 40 شخصًا في هجوم مسلح شمال شرقي نيجيريا

12:21 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
مقتل 40 شخصًا في هجوم مسلح شمال شرقي نيجيريا

هجوم مسلح - صورة ارشيفية

نيجيريا - (أ ش أ)

لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم، مساء أمس السبت، جراء هجوم شنه مسلحون في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصادر أمنية، لم تكشف عن هويتها، القول إن: "الهجوم وقع اليوم في منطقة جيري ذاتية الحكم، حيث اعتدى مسلحون مجهولون على عمال مشتغلين بحصاد الأرز، ما أدى إلى مقتل 40 شخصا على الأقل، وبدأت السلطات تحقيقاتها في الواقعة".
وتنشط جماعة بوكو حرام المتطرفة، في نيجيريا، وتقف وراء معظم الهجمات المسلحة في المنطقة، وذلك في إطار الرد على حملة عسكرية تخوضها ضد الجماعة قوات نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

هذا المحتوى من

هجوم مسلح نيجيريا منطقة جيري

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