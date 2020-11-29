افتتاح حلبات التزلج في موسكو رغم ارتفاع إصابات كورونا

موسكو - (د ب أ)

تم افتتاح حلبات التزلج على الجليد في موسكو، مع حلول موسم الشتاء مع فرض بعض القيود برغم الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال المنظمون إن حلبة للتزلج تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع تم افتتاحها في أرض معارض "فودينخ" في موسكو، وسيتم السماح لسكان موسكو أيضًا بالتزلج في العديد من المتنزهات الأخرى في جميع أنحاء المدينة في الأسابيع المقبلة.

وتم فرض تدابير جديدة لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك بيع التذاكر عبر الإنترنت لمنع الازدحام في أكشاك بيع التذاكر والحد من أعداد المتزلجين الكبيرة الذين يتواجدون فى وقت واحد .

وسجلت السلطات الروسية 27100 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 7320 في موسكو. وسجلت البلاد 510 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة.