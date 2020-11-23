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دراسة: نحو 8% من إصابات كورونا بأمريكا سببها مصانع تعبئة لحوم

08:48 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
دراسة: نحو 8% من إصابات كورونا بأمريكا سببها مصانع تعبئة لحوم

إصابات كورونا بأمريكا

واشنطن - (د ب أ)

ربطت دراسة جديدة من 6% إلى 8% من حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى أواخر يوليو الماضي، بتفشي الفيروس في مصانع تعبئة اللحوم وانتشاره بالتالي في المجتمعات المحلية المحيطة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن نتائج الدراسة تظهر وجود علاقة إيجابية قوية بين مصانع تعبئة اللحوم وانتقال العدوى إلى المجتمعات المحلية، حيث تعمل المصانع "كناقل للعدوى" و"تسرع من انتشار الفيروس" طبقًا للدراسة التي نشرت في "بروسييدينج أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس" الأمريكية.

ومن المؤكد أن هذه الاستنتاجات سوف تشعل بشكل أكثر الجدل حول دور صناعة تعبئة اللحوم في تفشي الوباء وتطبيق إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لقوانين السلامة في أماكن العمل عقب حالات التفشي للفيروس في السلخانات. فقد أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في 18 أبريل الماضي يتضمن توجيها لشركات تعبئة اللحوم بإعادة فتح المنشآت المغلقة.

وتوصل الباحثون بجامعتي كولومبيا وشيكاغو إلى أن خطر زيادة أعداد حالات الوفاة نبع أساسا من مصانع تعبئة اللحوم الكبيرة التي يقوم على تشغيها عمالقة الصناعة، وأن المجتمعات المحلية التي تحركت من أجل إغلاق السلخانات قللت من انتشار الفيروس.

إصابات كورونا بأمريكا مصانع تعبئة لحوم كوفيد-19 فيروس كورونا

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