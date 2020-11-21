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بدء انسحاب أول دفعة من الجيش الأمريكي من العراق

01:20 م السبت 21 نوفمبر 2020
بدء انسحاب أول دفعة من الجيش الأمريكي من العراق

بغداد- (بي بي سي):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الجمعة، انسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية من العراق، وفقا للاتفاق المبرم مع واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إن "القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية، مضيفا: "لدينا فقط من يلبون الدعم بالضربات الجوية لاستهداف فلول داعش، والدعم اللوجستي والاستشارة".

وتابع: "اليوم (الجمعة) بدأت القوات الأمريكية في الانسحاب، والعدد هو 500 فرد أعلن عنهم وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن حديثا".

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