روسيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 456 حالة وفاة و 20985 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في روسيا منذ ظهور الفيروس بها.

ونقل الموقع عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 991998 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34387 حالة.

وتماثل 25179 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، وهو أيضا رقم قياسي لعدد المتعافين في يوم واحد، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 501083 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.