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BBC

إصابة 3 مستوطنين إثر سقوط صاروخ على عسقلان

03:26 ص الأحد 12 مايو 2024

مستوطنة مرجليوت أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

أصيب قبل قليل، 3 مستوطنين إثر سقوط صاروخ على عسقلان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر.

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