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ألمانيا تدعو تركيا إلى وقف الاستفزازات الأحادية لتسهيل الحوار في شرق المتوسط

12:09 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
ألمانيا تدعو تركيا إلى وقف الاستفزازات الأحادية لتسهيل الحوار في شرق المتوسط

ميجيل بيرجر

برلين- (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية الألماني ميجيل بيرجر، تركيا إلى وقف الاستفزازات الأحادية الجانب؛ من أجل تسهيل الحوار في شرق البحر المتوسط.

وقال بيرجر - خلال إحاطة إعلامية وتعليقاً على الزيارة غير القانونية التي قام بها رئيس تركيا إلى بلدة فاروشا المسيجة الأحد الماضي، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الثلاثاء - إن "برلين ملتزمة بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على قيام اتحاد فيدرالي ذي منطقتين وطائفتين".

وأوضح بيرجر أن ألمانيا، في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي، تعمل من أجل المزيد من خفض التصعيد في شرق البحر المتوسط وتظل على استعداد لدعم أي جهد معقول لتحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى أن بلاده أكدت - مراراً - أن حل القضايا الخلافية في شرق البحر المتوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف، مضيفا أنه من أجل إجراء مثل هذه المحادثات فإن تركيا مدعوة بشكل خاص إلى الامتناع عن الاستفزازات الأحادية الجانب.

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ميجيل بيرجر تركيا برلين الاتحاد الأوروبي البحر المتوسط

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