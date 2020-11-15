الحكومة الإسرائيلية تصادق على إعلان إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين

وكالات

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على إعلان إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين، حسبما ذكرت العربية.

‏والثلاثا الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إعلان السلام مع مملكة البحرين بأغلبية 62 صوتًا ومعارضة 14 عضوًا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفي 15 أكتوبر الماضي، صادق الكنيست على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات بأغلبية كبيرة، حيث صوت 80 عضوًا لصالحها وعارضها 13 عضوًا.

وكانت الإمارات والبحرين وإسرائيل وقّعت في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقات سلام في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجرى توقيع 4 نسخ؛ نسختان بالعربية وثالثة بالإنجليزية ورابعة بالعبرية.

وفي 31 أغسطس الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي- إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.