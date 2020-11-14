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فيديو - ترامب وسط المتظاهرين وحشود بالآلاف لأنصاره.. ماذا يحدث في واشنطن؟

08:21 م السبت 14 نوفمبر 2020
فيديو - ترامب وسط المتظاهرين وحشود بالآلاف لأنصاره.. ماذا يحدث في واشنطن؟

دونالد ترامب

وكالات:

احتشد الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمام البيت الأبيض، وفي شوارع العاصمة واشنطن، للاحتجاج على ما يرونه أنه انتصار انتخابي "مزور" للمرشح الديمقراطي الفائز جو بايدن.

وقال المنظمون عن المسيرات المؤيدة للرئيس ترامب، إنه "أكبر تجمع لتأييد ترامب في تاريخ الولايات المتحدة". ويتوقع المنظمون للمسيرات الحالية في واشنطن، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، أن يصل عدد المشاركين في المسيرة إلى مئات الآلاف بحلول المساء.

- ترامب يحيي أنصاره

كما وعد ترامب في تغريدة على تويتر، أنه سيمر بين المتظاهرين في واشنطن لتحيتهم، انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي داخل سيارته يحيي أنصاره.
وظهرت في فيديوهات أخرى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات بطول أميال في طريقها إلى العاصمة للمشاركة في المسيرات.
ومن المقرر أن يتحدث العديد من المشرعين الجمهوريين ومجموعة من النقاد والمشاهير اليمينيين بين الحشود الليلة.
وأعلن ترامب وأنصاره أن فوز جو بايدن الانتخابي الواضح الأسبوع الماضي كان "مزورًا"، ووصفوا التصويت بأنه "مزور".
ورفعت حملة الرئيس مجموعة من الدعاوى القضائية في عدة ولايات متأرجحة رئيسية، زاعمة الاحتيال على الكمبيوتر، وبطاقات الاقتراع غير القانونية، وفرز الأبواب المغلقة في المدن الديمقراطية.
وأعلنت شبكة "سي إن إن" أمس، أن ترامب فاز في ولاية نورث كارولينا، إلا أنه خسر في ولاية جورجيا، ما جعل عدد الأصوات في المجمع الانتخابي لصالح جو بايدن ترتفع إلى 306، ليؤكد فوزه بالانتخابات، التي يحتاج إلى 270 صوتًا فقط للفوز بها.

ترامب أمريكا واشنطن البيت الأبيض

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