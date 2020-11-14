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متظاهرون تايلانديون يديرون ظهورهم لموكب ملكي ضمن احتجاج للمطالبة بالإصلاح

08:41 م السبت 14 نوفمبر 2020
متظاهرون تايلانديون يديرون ظهورهم لموكب ملكي ضمن احتجاج للمطالبة بالإصلاح

أرشيفية

بانكوك - (د ب أ)

أدار متظاهرون تايلانديون يطالبون بإصلاحات سياسية وبحقوق ديمقراطية، ظهورهم لموكب ملكي يحمل الملك ماها فاجيرالونجكورن، في إشارة تحد للنظام الملكي القوي.

تجمع آلاف الأشخاص من المطالبين بتشكيل حكومة جديدة ودستور وإصلاح النظام الملكي في بانكوك اليوم السبت ، في أحدث حلقة من سلسلة احتجاجات شبه يومية نظمت منذ عدة أشهر.

وفي الوقت نفسه، ردد حشد من أنصار النظام الملكي على الجانب الآخر من الطريق هتاف "يعيش الملك".

كما قام المتظاهرون المناهضون للحكومة اليوم بتغطية نصب الديمقراطية التاريخي في بانكوك بقطعة قماش بيضاء كبيرة تحتوي على كتابات من جانب الحشد.

وأصبح المتظاهرون أكثر جرأة في دعواتهم للإصلاح الملكي، ويقولون إن الهدف من ذلك ليس الإطاحة بالمؤسسة.

وذكرت الشرطة أنه تم نشر نحو خمسة آلاف عنصر من عناصرها تحسبا للمظاهرات.

تايلاند احتجاجات تايلاند

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