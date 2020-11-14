سلوفاكيا تطلب من الوافدين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا عند الدخول

براتيسلافا- (د ب أ):

قررت سلوفاكيا مطالبة الوافدين إليها من معظم دول الاتحاد الأوروبي تقديم اختبار سلبي لتفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار) الخاص بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وأعلنت هيئة الصحة في البلاد مساء الجمعة أن الاختبار يجب أن يكون قد تم إجراؤه قبل مدة لا تزيد عن 72 ساعة.

وتنطبق القاعدة الجديدة على كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلندا واليونان، اللتين تم وضعهما في قائمة من 10 دول تعتبر منخفضة الخطورة، إلى جانب الصين واليابان.

وهناك استثناءات من الاختبارات الإلزامية، وتشمل الركاب الذين لا يبعد مكان عملهم وإقامتهم أكثر من 30 كيلومترا عن المعبر الحدودي التالي، وكذلك الطلاب والرياضيين المحترفين.

وتسببت الإعلانات المتضاربة والمتغيرة يوميا من الحكومة والسلطات في حدوث ارتباك واستياء في البلاد.

وكانت هناك انتقادات متزايدة، ليس فقط من وسائل الإعلام والمعارضة، ولكن أيضًا من الائتلاف الحاكم موجهة إلى حد كبير إلى رئيس الوزراء الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش، الذي أعلن أكثر من مرة عن إجراءات وقواعد على موقع فيسبوك وفي مؤتمرات صحفية، ثم قام بتغييرها بعد ذلك.​