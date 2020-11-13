مبعوث الأمم المتحدة ينتقد بطء التحقيق بعد مرور 100 يوم على انفجار بيروت الدموي
بيروت - (د ب أ):
انتقد يان كوبيس، منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان اليوم الجمعة ، التحقيق الجاري في انفجار بيروت الكارثي لبطئه وافتقاره إلى المعلومات.
وقال كوبيس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر: "بعد مرور مائة يوم على المأساة الوطنية لانفجار ميناء بيروت ومرور 100 يوم على بدء التحقيق الذي شاركت به خبرة دولية جادة وحتى الآن لم يظهر أي وضوح أو مساءلة أو عدالة".
وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 آب/ أغسطس الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 190 شخصاً، وقيل إن سببه كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بشكل سيء في ميناء بيروت منذ عام 2014.
كما أسفر الانفجار عن إصابة نحو 6 آلاف شخص وتدمير أجزاء كبيرة من المدينة وتشريد حوالى 300 ألف آخرين .
ولم ينشر قاضي التحقيق الذي عين للتحقيق في الانفجار ، أي معلومات عن التحقيق الذي يجريه.
وشارك فى التحقيقات الأولية، في أعقاب الانفجار، فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بي آي) وفرق فرنسية.
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