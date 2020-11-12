مسؤول عراقي: محافظة كركوك تعمل على إغلاق مخيمات اللاجئين طوعا

كركوك (العراق) - (د ب أ):

قال راكان سعيد محافظ كركوك اليوم الخميس أن المحافظة تعمل على إيجاد معالجات لأكثر من 1300عائلة نازحة في مخيم ليلان وأعادتهم إلى مناطقهم طوعا.

وأكد محافظ كركوك في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في محافظة كركوك "أن هنالك جهودا لإغلاق مخيم يحياوه وعودة نازحيهم طوعا، ولدينا أكثر من 1300 عائلة في مخيم ليلان سيتم ايجاد معالجات لمشاكلهم وعودتهم طوعا إلى مناطقهم".

وأوضح أنه تم بحث "مستحقات كركوك وحصصها ضمن برنامج الأمم المتحدة الذي يتطلب إعادة النظر بنسبة كركوك بما يوازي حجم الدمار إلى جانب قضية القرى المهدمة وأهمية إعادة إعمارها وملف المعتقلين في سجون إقليم كردستان".

وشدد محافظ كركوك على أهمية "مساهمة الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية في كركوك وإنجاز مشروع مطار كركوك الدولي وضمان تمويل المشاريع الأخرى".

من جانبها أكدت بلاسخارت خلال المؤتمر الصحفي "على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وتهيئة البيئة الأمنية الملائمة مع استعداد البعثة الأممية لمراقبة الانتخابات البرلمانية والإشراف عليها".