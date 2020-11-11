روسيا: لقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بنسبة 92%
وكالات:
أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات لمرحلة الثالثة.
وقال تقرير بالخصوص: "بلغت فعالية لقاح سبوتنيك 92٪ (الحساب استند إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح)".
وتم إثبات الفعالية بناء على تحليل البيانات المؤقت الأول بعد 21 يوما من تلقي المتطوعين التطعيم الأول.
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