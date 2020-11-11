وصول دفعة جديدة من المهاجرين من اليونان إلى ألمانيا

ميونخ- (د ب أ):

وصلت دفعة جديدة من المهاجرين من اليونان إلى مدينة هانوفر الألمانية اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية في برلين اليوم، بلغ إجمالي عدد المهاجرين القادمين من مخيمات اللجوء اليونانية على متن هذه الرحلة 117 شخصا.

ومن بين القادمين 21 طفلا مصابين بأمراض خطيرة، برفقة أقاربهم من الدرجة الأولى، و 18 عائلة تضم 75 شخصا.

كان الائتلاف الكبير في ألمانيا اتفق في مارس الماضي على السماح بدخول عدة مئات من المهاجرين من الجزر اليونانية في إطار برنامج إيواء أوروبي. ومن المنتظر أن تستقبل ألمانيا 923 مهاجرا في هذا الإطار، بينهم 243 طفلا وشابا في حاجة إلى العلاج، والبقية من أقارب هؤلاء الأطفال والشباب.

وسيتعين على هؤلاء اجتياز إجراءات اللجوء في ألمانيا.

وهناك أيضا 42 قاصرا غير مصحوبين بمرافقين بالغين، من بين حصة تضم1553 لاجئا معترفا بهم كانت الحكومة الألمانية تعهدت بإيوائهم بعد الحريق المدمر في مخيم موريا اليوناني، وقد اجتاز هؤلاء إجراءات اللجوء.

وخضع المسافرون لاختبارات كورونا قبل السفر إلى ألمانيا إذ تعد النتيجة السلبية شرطا للسفر، وسيتم توزيع القادمين على ولايات ألمانية مختلفة.

وبذلك يصل عدد المهاجرين الذين استقبلتهم ألمانيا من اليونان منذ نيسان/أبريل الماضي، إلى 1192 ، بينهم 191 قاصرا بدون مرافق بالغ، و201 من الأطفال المرضى، مع 651 من أقاربهم، و149 لاجئا معترفا بحقهم في اللجوء جاءوا على شكل عائلات.