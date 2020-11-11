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ترامب: فضح فساد الاقتراع الليلة على فوكس نيوز

02:14 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
ترامب: فضح فساد الاقتراع الليلة على فوكس نيوز

دونالد ترامب

واصل دونالد ترامب التشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية، التي حُسمت بشكل كبير لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأعلن ترامب، قبل قليل عبر حسابه على "تويتر"، عن لقاء مرتقب الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي الأمريكي، مع مع شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز"، لكشف ما أسماه "فساد الاقتراع".

وأعاد نشر تغريدة، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، بينما علق موقع التواصل الاجتماعي على تغريدة ترامب بجملة أن "جو بايدن هو الفائز المتوقع بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020".

وفي كلمة مساء الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن عدم اعتراف الإدارة الحالية بفوز فريقه لا يغير ما سيقومون به.

وأضاف: "نحن بدأنا العملية الانتقالية وهي تجري على قدم وساق"، مشيرًا أنه تحدث هاتفيًا مع زعماء ٦ دول، وتلقى ترحيبًا حارًا وحقيقيًا، وأن الرئيس سيرث عالمًا فوضويًا.

وتابع بايدن أن إدارته ستقوم بكل خططها سواء اعترف ترامب بالهزيمة أم لا، لافتًا إلى أنه يتطلع للحديث مع سلفه ترامب.

ويتجه دونالد ترامب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، إلى المحاكم، سعيًا للاحتفاظ بالبيت الأبيض. وشكّل حوله فريقًا يخوض معركته القضائية التي يستبعد أن تنجح في قطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.

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دونالد ترامب فساد الاقتراع فوكس نيوز تويتر

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