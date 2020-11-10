هزيمة ترامب.. نهاية رئيس غير عادي للولايات المتحدة (ملف)

كتبت- هدى الشيمي:

تصميم- أحمد كامل:

بدأ العدّ التنازلي للأيام الأخيرة من فترة رئاسة أكثر حكام الولايات المتحدة إثارة للجدل، فبعد حوالي 71 يومًا يودّع دونالد ترامب البيت الأبيض بعدما تبخر حلمه بتجديد بقائه على رأسه السلطة لأربع سنوات أخرى على يد منافسه الديمقراطي جو بايدن.

أمضى ترامب قرابة أربعة أعوام في البيت الأبيض لم يخلو يوم فيها من الأحداث المثيرة والأمور غير تقليدية، امتلأت بالادعاءات والأكاذيب والهجوم على منافسيه والتخلص من أي شخص يعارضه، ويتعارك مع وسائل الإعلام، ويتخذ قرارات مصيرية في الشؤون الداخلية والخارجية ويكشف عنها على حسابه بتويتر.

وعلى مدار تلك الفترة، نجا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من محاولات كثيرة للإيقاع به، التحقيق الخاص في مزاعم تواطؤ حملته لعام 2016 مع الروس، ومحاولة الديمقراطيين للإطاحة به ومحاكمته في مجلس الشيوخ، وحتى استطاع النجاة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يستطع الحصول على ما يكفي من أصوات المجمع الانتخابي فتبددت آماله ويعيش في حالة من الإنكار مُعلنًا بدء حرب قانونية جيدة على نتائج الانتخابات.

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