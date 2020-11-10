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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 مسؤولين إضافيين في هونج كونج

10:13 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 مسؤولين إضافيين في هونج كونج

خلال احتجاج في هونغ كونغ إثر توقيف منتج تلفزيوني

واشنطن- (أ ف ب):

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 مسؤولين إضافيين متهمين بتقويض الحريات في هونج كونج، متعهدة محاسبتهم على دورهم في حملة القمع التي تشنها الصين على المدينة.

وإدوينا لاو، رئيسة قسم الأمن القومي في شرطة هونج كونج، هي من بين المسؤولين الذين سيمنعون من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أصولهم فيها، إذا وجدت.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان الاثنين إن "هذه الإجراءات تؤكد عزم الولايات المتحدة على محاسبة الشخصيات الرئيسية التي تعمل على سلب حريات شعب هونج كونج وتقويض الحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة".

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين طالتهم العقوبات الأخيرة، لي جيانغتشو، نائب مدير مكتب هونج كونج "لحماية الأمن القومي".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مماثلة على زعيمة هونج كونج كاري لام وهي حليفة لبكين.

وحاولت لام التقليل من تداعيات العقوبات عليها، لكنها أقرت بأنها واجهت مشكلة ببطاقة ائتمان بعد فرضها.

وندد الرئيس التنفيذي بالإنابة لهونج كونج ماثيو تشيونغ بالعقوبات الأمريكية الأخيرة ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق ومهينة".

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء "هذا تدخل همجي في الشؤون الداخلية لهونج كونج وفي الشؤون الداخلية لوطننا الأم".

ويأتي الضغط الأمريكي بعدما أقرت الصين قانونا أمنيا صارما يحظر عمليات التآمر والتخريب في هونج كونج التي شهدت احتجاجات كبيرة مؤيدة للديموقراطية.

وتأتي حملة القمع التي شنتها الصين رغم وعودها بضمان نظام منفصل لهونج كونج قبل أن تسلمها بريطانيا مستعمرتها السابقة العام 1997.

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