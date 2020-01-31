بولندا توقع مع أمريكا على شراء 32 مقاتلة إف 35 بقيمة 6ر4 مليار دولار

وارسو - (د ب أ):

أبرمت بولندا صفقة بمليارات الدولارات لشراء 32 مقاتلة من طراز إف 35 من الولايات المتحدة، حيث وقع على العقد وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك اليوم الجمعة في مدينة ديبلين الواقعة في شرقى البلاد.

وقال الرئيس أندريه دودا قبل مراسم التوقيع في أكاديمية القوات الجوية البولندية إن "ذلك يوم مهم للقوات الجوية البولندية وللأمن البولندي، وأيضا للأمن في هذا الجزء من أوروبا”.

وكان يفترض أن تكون صفقة السلاح التي تبلغ قيمتها 6ر4 مليار دولار جزءا من خطة وزارة الدفاع البولندية الصادرة في عام 2017 من أجل تحديث القوات الجوية للبلاد.

ومن المقرر أن يتم استخدام أول دفعة من مقاتلات إف 35 لتدريب الطيارين البولنديين في الولايات المتحدة وستتمركز في بولندا بدءا من عام 2026، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بي أيه بي" البولندية.

وخلال زيارة دودا إلى واشنطن في يونيو، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضيفه البولندي بتحليق مقاتلة إف 35 فوق البيت الأبيض. وأعطى المشرعون الأمريكيون الضوء الأخضر لصفقة شراء المقاتلات في سبتمبر الماضي.