برئاسة الملك.. السعودية تبحث التأثير المحتمل لـ"كورونا" على سوق النفط

القاهرة- وكالات:

بحث مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، خلال جلستها التأثير المحتمل لفيروس "كورونا" على سوق النفط، مؤكدة ثقتها بالصين والمجتمع الدولي بالقدرة على القضاء عليه، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتطرق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثا، إلى التطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لفيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول.

وأكد المجلس ثقته في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، مشددة على أن المملكة ودول "أوبك +"، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

في سياق آخر، شددت السعودية على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، مؤكدة مساندتها للشعب الليبي واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.