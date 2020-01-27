بكين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد

وكالات

أعلنت محطة التلفزيون المركزية الصينية "سي سي تي في"، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين، في العاصمة الصينية بكين.

وارتفع عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 81 اليوم الاثنين، بينما مددت الحكومة عطلة العام القمري الجديد.

بدأت الصين إجراء اختبارات على اثنين من المثبطات قام بتطويرهما خبير ألماني يجري بحوثا على فيروس كورونا الجديد.

وذكرت مجموعة الصين الإعلامية تشاينا ميديا جروب، اليوم الاثنين، أن الخبير الألماني الأستاذ في جامعة "لوبيك" رولف هيلغنفلد وفريقه كرسوا أنفسهم للبحث عن مثبطات فيروس "سارس- كورونا" لعدة أعوام، لافتة إلى أن المثبطات التي تم تطويرها تستخدم "البروتياز" لتعمل على الفيروس لمنع تكسير البروتين، وبهذا يتم منع تشكيل الفيروس الناضج.

وأثبت التحضيرات التي طورها الفريق فعاليتها على الفئران المصابة بفيروس "سارس- كورونا" واستقرارها في التجارب على الخلايا البشرية.