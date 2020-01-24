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الصدر يطالب بالغاء الاتفاقيات الأمنية مع أمريكا وخروج القوات الاجنبية من العراق

11:06 ص الجمعة 24 يناير 2020
الصدر يطالب بالغاء الاتفاقيات الأمنية مع أمريكا وخروج القوات الاجنبية من العراق

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

بغداد- (د ب ا ):

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى الغاء كافة الاتفاقيات الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لغياب التوازن فيها ولأنها اقرت بوجود "الاحتلال الامريكي للعراق".

وقال الصدر في كلمة تليت نيابة عنه خلال المظاهرات التي انطلقت في بغداد للمطالبة بخروج القوات الامريكية والاجنبية من العراق يجب"غلق مقرات الشركات الأمنية الامريكية وإنهاء عملها في العراق وغلق الأجواء العراقية أمام الطيران الحربي الأمريكي والاستخباراتي للمحتل ".

وأضاف إذا تم تنفيذ هذا فسيكون "تعاملنا معها على اساس انها دولة غير محتلة" ولكن سيتم التعامل معها كدولة معادية للعراق في حال مخالفتها للشروط.

وشدد الصدر في خطابه على «خروج كافة القوات الاجنبية من العراق وعدم التدخل في شؤونه مطلقا وخاصة السياسية والاقتصادية وعلى الحكومة العراقية عقد معاهدات واتفاقيات عدم اعتداء مع دول الجوار واعتماد المعاملة بالمثل مع الدول الاجنبية وحماية مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية".

وتعهد الزعيم الشيعي بالالتزام« باعلان توقف مؤقت للمقاومة حتى خروج اخر جندي ومعاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من أي الطرفين في حال الالتزام بالشروط المحددة ودمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية وفي حال عدم ذلك على الحشد الالتزام بكافة قرارات مكتب القائد العام للقوات المسلحة باعتباره جزء من المنظومة الأمنية».

كان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من الشهر الجاري على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إنهاء وجود كل القوات الاجنبية في البلاد.

وجاء القرار عقب هجوم أمريكي في مطلع الشهر الجاري اسفر عن مقتل القائد الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

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