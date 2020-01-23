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مصر تجدد حرصها على أمن واستقرار ليبيا

12:11 م الخميس 23 يناير 2020
مصر تجدد حرصها على أمن واستقرار ليبيا

وزير الخارجية سامح شكري

الجزائر - أ ش أ

أكدت جمهورية مصر العربية مجددا حرصها على دعم أمن ليبيا وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ودول جواره ومنها مصر.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر "دول الجوار الليبي" الذي انطلق بالجزائر اليوم الخميس.

وقال شكري إن مؤتمر برلين قدم قبل أيام خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بها.

ووجه وزير الخارجية الشكر للجزائر على استضافة هذا الاجتماع التشاوري في إطار جهود البحث عن حل سياسي للازمة الليبية.

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