السراج يعترف بوجود مرتزقة سوريين يقاتلون الجيش الليبي

وكالات

اعترف فايز السراج رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية، بوجود مرتزقة سوريين يقاتلون إلى جانب قواته في طرابلس، بشكل "ضمني".

وقال السراج، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن حكومته لا تتردد في التعاون مع أي طرف لصد ما وصفه بالاعتداء، وذلك في إجابته على سؤال بخصوص استقدام مقاتلين سوريين إلى طرابلس.

وأعتبر السراج، أنه من حق الحكومة استخدام كافة السبل لإقاف هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

أضاف السراج "نحن في حالة دفاع عن النفس شرعية، محاولة انقلابية يقوم بها طرف آخر، من يحاول إعطاءنا دروسا، ليقولوا لنا عندما يتعرضون لهذا الموقف ماذا سيفعلون؟

وذكرت تقارير صحفية وشهادات ناشطين، عن توافد نحو ألفين من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من قبل تركيا إلى ليبيا للقتال بجانب قوات الحكومة التي تحظى بدعم أنقرة.