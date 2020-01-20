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إصابة خمسة أشخاص في حادث قطار بالمحطة الرئيسية في فرانكفورت

09:59 ص الإثنين 20 يناير 2020
إصابة خمسة أشخاص في حادث قطار بالمحطة الرئيسية في فرانكفورت

حادث قطار

فرانكفورت - (د ب أ):

أصيب خمسة أشخاص في حادث قطار بمحطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت الألمانية، صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت قوات الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن قطارا اصطدم بأحد المصدات في المحطة.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع المدني إنه تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى لإصابتهما بجروح قطعية في الرأس، بينما تم علاج الثلاثة الآخرين في مكان الحادث.

ولم يُعرف بعد السبب الذي أدى إلى اصطدام القطار بالمصد.

حادث قطار فرانكفورت إصابة أشخاص تويتر قوات الدفاع المدني

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