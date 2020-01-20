الفلبين تكافح لإبقاء المواطنين بعيدا عن مناطق بركان "تال"

مانيلا- (د ب أ):

كافحت السلطات الفلبينية، اليوم الاثنين، من أجل إبقاء المواطنين بعيدا عن مناطق الخطر المحيطة ببركان "تال" الثائر، في الوقت الذي تحدى فيه بعض المسؤولين والسكان التحذيرات التي تفيد بإمكانية وقوع انفجار أكثر خطورة.

كان بركان "تال" الواقع في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترًا جنوب مانيلا، بدأ في قذف سحب ضخمة داكنة من الرماد والبخار، في 12 من يناير الجاري، ثم قذف في وقت لاحق نوافير من الحمم البركانية، ما أجبر أكثر من 130 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

واتسم نشاط البركان خلال الأيام الماضية بـ"انبعاث البخار بصورة بطيئة وإحداث انفجارات ضعيفة ومتكررة"، بحسب ما ذكره المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن الزلازل البركانية والتشوهات الأرضية وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، تشير إلى "توغل مغناطيسي مستمر للمواد المنصهرة أسفل تال، مما قد يؤدي إلى مزيد من النشاط الانفجاري".

وأوضح رئيس المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، ريناتو سوليدوم، أنه يجب ألا ينخدع المواطنون بسبب الهدوء الظاهر لنشاط البركان، لأنهم لا يمكنهم في الوقت الحالي رؤية أي شيء سوى البخار الأبيض، وهناك حركة في الأسفل".

يذكر أن بركان تال هو ثاني أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، وقد ثار 33 مرة منذ عام 1572.

وكان آخر ثوران للبركان في أكتوبر من عام 1977.