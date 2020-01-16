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الجيش الليبي: ميليشيات سورية تقتل المواطنين العائدين لمنازلهم في طرابلس

07:34 م الخميس 16 يناير 2020
الجيش الليبي: ميليشيات سورية تقتل المواطنين العائدين لمنازلهم في طرابلس

أرشيفية

وكالات:

أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن ميليشيات سورية تطلق النار على سكان على طريق السدرة، ولافتًا إلى أنها تقتل ليبيين عائدين لمنازلهم في طرابلس، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد الخميس، أن قائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر أعلن استعداده للهدنة.

وقال ماس بعد مباحثات استمرت ثلاث ساعات مع حفتر في بنغازي: "لقد تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار- بغض النظر عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو في بداية الأسبوع الجاري".

ووصف الخطوة بأنها "في غاية الأهمية".

خليفة حفتر ميليشيات سورية مقتل مدنيين ليبيا الجيش الليبي

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