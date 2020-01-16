رئيس الوزراء الإيطالي يغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا

الجزائر - أ ش أ

غادر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، الجزائر العاصمة مساء اليوم الخميس بعد زيارة عمل قام بها استغرقت يوما واحدا والتقى خلالها بالرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

وكان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، في مقدمة مودعي كونتي لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي.

وسمحت هذه الزيارة لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما شكلت أيضًا فرصة للجانبين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة، خاصة الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقادها خلال النصف الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة.