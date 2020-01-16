أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى غاز شرق المتوسط قاعدة برنيس ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رئيس الوزراء الإيطالي يغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا

08:10 م الخميس 16 يناير 2020
رئيس الوزراء الإيطالي يغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا

جوزيبي كونتي

الجزائر - أ ش أ

غادر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، الجزائر العاصمة مساء اليوم الخميس بعد زيارة عمل قام بها استغرقت يوما واحدا والتقى خلالها بالرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

وكان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، في مقدمة مودعي كونتي لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي.

وسمحت هذه الزيارة لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما شكلت أيضًا فرصة للجانبين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة، خاصة الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقادها خلال النصف الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة.

هذا المحتوى من

جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي الجزائر عبد المجيد تبون

الخبر التالى:

الجزائر وإيطاليا تتفقان على تكثيف الجهود حول الوضع في ليبيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 5 مصريين وأتراك في قضية "وكالة الأناضول"