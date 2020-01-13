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انطلاق المحادثات الروسية التركية بموسكو بشأن ليبيا

11:04 ص الإثنين 13 يناير 2020
انطلاق المحادثات الروسية التركية بموسكو بشأن ليبيا

ماريا زاخاروفا

موسكو - أ ش أ

انطلقت محادثات روسية تركية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع في البلدين لبحث التسوية الليبية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح اليوم الاثنين - "إن فود الأطراف الليبية وصلت إلى موسكو، وستنضم قريبا إلى هذه المحادثات".

ووصل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج -في وقت سابق اليوم- إلى العاصمة الروسية "موسكو"؛ لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار والتسوية في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن حفتر والسراج سيجتمعان بمشاركة روسية تركية لبحث الأزمة الليبية.

ورجحت مصادر روسية أن تنتهي مباحثات اليوم بين الأطراف الليبية بتوقيع وثيقة تتعلق بالهدنة ووقف إطلاق النار، تمهيدا لمؤتمر برلين والتوصل إلى تسوية للأزمة .

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ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية موسكو

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