بومبيو: سنواصل عملياتنا في العراق ضد داعش

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق ستستمر، وذلك على خلفية مطالبة العراق لواشنطن بإخراج قواتها.

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "سنواصل تأمين قواتنا الأمريكية، وتقليل التكلفة التي تتكبدها واشنطن في العراق".

وفي سياق متصل، قال بومبيو، إن العقوبات الأمريكية الجديدة الموقعة على إيران ستشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني "الذين انخرطوا في قتل المحتجين"، ومن هم على صلة بالهجوم الصاروخي الأخير في العراق.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية": "العقوبات ضد إيران سياسية ودبلوماسية".

وأوضح "واشنطن كانت تمتلك معلومات عن هجمات إيرانية مرتقبة ضد المصالح الأميركية".