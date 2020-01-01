رئيس وزراء السودان لـ"الأهرام": لن نسمح بأن تضر مصر بسبب سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد رئيس الحكومة الانتقالية السوداني، عبدالله حمدوك، أن السودان يشكل موقعًا رئيسًا في ملف سد النهضة، ولن يسمح بحدوث أي ضرر لمصر.

وقال في حوار مع رئيس تحرير جريدة الأهرام في الخرطوم، إن موقف السودان ومصر متطابق، لافتًا إلى أن الخرطوم دولة في المنتصف بين إثيوبيا ومصر، وأن أي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين.

وأضاف حمدوك، أن مصالح السودان تتفق مع رؤية مصر للسد، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، مؤكدًا على أهمية التفاهم الاستراتيجي، ومن ثم الاتفاق بين الدول الثلاث.

وشدد على أهمية التوصل إلى تفاهم حول تشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أن إثيوبيا، ترى تشغيل السد أمر سيادي، موضحًا أنه لا مانع من ذلك ولكن يجب التواصل إلى تفاهم حول التشغيل وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة بما لا يضر أي منها، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان.