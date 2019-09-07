مصادر حكومية ألمانية: ميركل تحدثت مع محامين حقوقيين في بكين

بكين/ووهان- (د ب أ):

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء أمس الجمعة محامين معنيين بحقوق الإنسان عقب محادثاتها السياسية التي أجرتها في بكين.

وذكرت مصادر حكومية ألمانية اليوم السبت أن المحامين تحدثوا خلال اللقاء عن تزايد الصعوبات في عملهم، حيث ترد الدولة على مثل هذه الأنشطة بحظر الدخول إلى البلاد أو المنع من السفر، ما يثير الخوف في نفوس المواطنين، على حد تعبيرهم.

وبحسب البيانات، تطرقت المحادثات التي جرت مساء أمس في السفارة الألمانية ببكين أيضا إلى المشكلات التقليدية لحقوق الإنسان في الصين وغياب الحرية الدينية والحظر المفروض على مواقع إلكترونية، والاضطرابات في هونج كونج.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يكن بين المشاركين في المحادثات نشطاء من هونج كونج.

وبحسب البيانات، قال المحامون المشاركون في اللقاء إنه إذا لم تأت ميركل إلى الصين وإذا لم يكن هناك هذه العلاقات المكثفة، ما التفت أحد إليهم، مشيرين إلى أن هذا اللقاء أتاح لهم التواصل مع السفارة الألمانية التي تعمل بطرق متعددة من أجل نشطاء حقوق الإنسان، على حد تعبيرهم.