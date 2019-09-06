موسكو وواشنطن تناقشان مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

موسكو - (أ ش أ):

ناقش رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف ونظيره الأمريكي السناتور مايكل لي، اليوم الجمعة، موضوع التدخل في الانتخابات الأمريكية والروسية.

وقال كوساتشيوف -في تصريح صحفي عقب المحادثات- "ناقشنا كذلك مسألة التدخل في الانتخابات. نحن في انتخابات روسيا الاتحادية، وهم في انتخابات الولايات المتحدة، لقد أعرب الجانبان عن قلقهما في هذا الصدد"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف كوساتشيوف بأن الحوار كان ليس سهلاً، ولكنه مفيد للغاية: "كانت المحادثات أفضل مما توقعت، كان يتسم بالودية ومن دون أي محاولات للإملاء أو (استخدام) النبرة الفوقية".

وأوضح أن الجانبين تحدثا عن الحاجة إلى مواصلة الحوار البرلماني، مؤكدا أن الطرفين حاولا إيجاد أرضية مشتركة، وليس أسبابا للخلاف، وأشار إلى أنه لم يجر خلال المفاوضات نقاش حول تبادل زيارات الوفود البرلمانية، وذلك لأن مايكل لي غير مخول بالقيام بذلك.

يذكر أن واشنطن اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016. ونفت موسكو مرارا، مزاعم الأمريكيين بأنها حاولت التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.