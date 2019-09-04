مسؤول إيراني: العودة عن تخفيض الالتزامات النووية رهن باستلام 15 مليار دولار

طهران - (أ ش أ):

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن باستلام ائتمان بـ15 مليار دولار.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء عن المسؤول الإيراني قوله إن طهران لن تعود للالتزام بالاتفاق النووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعاتها النفطية خلال 4 أشهر.

وكانت الولايات المتحدة قد صنفت وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ضمن لائحة العقوبات بسبب أنشطتها التي تعزز برنامج الصواريخ البالستية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامج إطلاق الصواريخ إلى الفضاء كغطاء للمضي قدما في برامج الصواريخ البالستية.