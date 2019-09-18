في كلمته الأولى بعد الانتخابات.. نتنياهو: سنُشكل حكومة صهيونية قريبًا

القاهرة- (مصراوي):

ألقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، كلمة أمام حزب الليكود الذي يتزعمه هي الأولى له بعد الانتخابات، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

ولم يعلن نتنياهو خلال الكلمة الفوز كما لم يقر بالهزيمة، بعد أن أظهرت استطلاعات آراء الناخبين عدم وجود فائز واضح في السباق الانتخابي المحتدم بشدة.

وقال نتنياهو في كلمة أمام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات: "تحدثت مع كل شركاء الليكود، وفي الأيام القريبة القادمة سنقوم بتشكيل حكومة صهيونية قوية منعًا لتشكيل حكومة معادية للصهيونية تعبر عن آراء الكثير من شعب الأمة".

وأضاف: "علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية، نحن بحاجة إلى دولة قوية وإلى حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الإسرائيلي وتحميها".

وحذّر من أنه "لا يمكن الاعتماد على حكومة تعتمد على الأحزاب العربية التي لا تعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي".

من جهته، دعا رئيس حزب "أزرق أبيض" في إسرائيل الجنرال السابق بيني جانتس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة بعد ظهور نتائج استطلاعات متقاربة جدا نُشرت بعد إقفال صناديق الاقتراع.

وقال جانتس في بث تلفزيوني من مقر حملته الانتخابية إنه منذ الليلة بدأ بـ"المشاورات السياسية لتشكيل حكومة وحدة موسعة"، كما أجرى محادثات مع رئيسي حزبي "المعسكر الديمقراطي" و"العمل-غيشر"، وهو ينوي "التحدث مع رئيس حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان خلال الأيام القريبة وشركاء آخرين".

وأظهرت نتائج أوليّة غير رسمية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي حصول كل من حزبيّ "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90 بالمائة من الأصوات.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء، أن "إسرائيل بيتنا" لأفيجدور ليبرمان حصل على 9 مقاعد، فيما حصل الحزبين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة" على 9 و8 مقاعد تباعا، وتحالف "إلى اليمين" على 7 مقاعد، وتحالف "العمل-غيشر" على 6 مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" اليساري على 5 مقاعد، فيما لم يتخط "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف نسبة الحسم.

وتشير النتائج إلى التوجه نحو تعادل بين معسكر اليمين بحصوله على 56 مقعدا وبين معسكر المركز–اليسار الذي حصل على 55 مقعدا، دون حساب حصة حزب "إسرائيل بيتنا" مع مقاعده الـ9.

وأجلت لجنة الانتخابات المركزية الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية، والذي كان مقررا ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب التغير الذي حدث بطريقة فحص وإدخال المعطيات للموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.

وبررت اللجنة التأخير لمنع حدوث أي خطأ وفحص شبهات تزييف قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.

كانت استطلاعات الرأي لمحطات التلفزيون الإسرائيلية أظهرت تصدر قائمة "أزرق أبيض" بفارق ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحالية، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 12 و15 مقعدا.

ووفق هذه النتائج، يحتاج نتنياهو إلى عدد من المقاعد الإضافية يتراوح بين 4 - 7 ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل "القائمة المشتركة" عن انتخابات أبريل الماضي في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا".

والمُرشح الأكثر احتمالا لأن يصبح رئيسا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزابا تكفي لشغل 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست.