أبو الغيط يدعو إلى ضرورة حماية مصالح الأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة

الخرطوم - (أ ش أ)

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إثيوبيا، بأن تتسلح بالمرونة وبما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة، فيما يخص مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن هذا الموقف، هو نفس الموقف الذي طرحه وزراء الخارجية العرب في نقاشهم في الجلسة المغلقة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 10 سبتمبر الجاري.

وقال أبو الغيط ـ في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته إلى الخرطوم اليوم /الثلاثاء/ ـ إنه أثناء اجتماعات مجلس وزراء الجامعة العربية، وفي إطار جلسة مشاورات مغلقة قاصرة على الوزراء ورؤساء الوفود، طرح وزير خارجية مصر سامح شكري، الموقف من خلال رؤية مصر، معبرا عن إحساس القاهرة بأن الجانب الآخر لا يتفاوض بالقدر المطلوب من الإخلاص، وأن لديه قدر واضح من التشدد.

وأضاف: "قال وزير الخارجية المصري، إنه ينوي في اللحظة المناسبة أن يقدم تقريرا إلى وزراء الخارجية العرب، وما لاحظته وتحدثت به أن كافة الوزراء العرب تحدثوا بأكبر قدر من الفهم والدعم للرؤية المصرية – السودانية، باعتبارهما دولتي المصب، وطالبوا في هذا النقاش المغلق بأن الجانب الأثيوبي يتسلح بالمرونة وما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة".